Малкин забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Питтсбург» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На 8-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин. Для 39-летнего россиянина это 7-й гол в сезоне. Теперь у него 27 (7+20) очков в 26 играх.

Всего за карьеру Малкин набрал 1373 (520+852) очка в 1239 матчах.