5 декабря 2025, 00:10

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Тампа-Бэй» и «Питтсбург» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ.
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 5 декабря. Игра пройдет на «Амали Арене» в Тампе (США), стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат
5 декабря, 03:00. Amalie Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Питтсбург

«Тампа» возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона с 34 очками в 26 матчах. «Питтсбург» провел 25 игр и набрал 31 очко. В предыдущем матче регулярного чемпионата НХЛ-2025/26 «Лайтнинг» проиграли «Айлендерс» (1:2), а «Пингвинз» победили «Филадельфию» (5:1).

Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 65 41 24 88
2 Питтсбург 65 32 33 79
3 Айлендерс 65 37 28 79
4 Коламбус 65 33 32 77
5 Филадельфия 65 31 34 73
6 Вашингтон 67 33 34 73
7 Нью-Джерси 65 32 33 66
8 Рейнджерс 65 27 38 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 66 40 26 86
2 Тампа-Бэй 64 40 24 84
3 Монреаль 64 36 28 82
4 Детройт 66 36 30 79
5 Бостон 65 36 29 78
6 Оттава 64 32 32 73
7 Флорида 65 33 32 69
8 Торонто 66 28 38 67
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 64 44 20 97
2 Даллас 65 41 24 92
3 Миннесота 66 38 28 88
4 Юта 66 34 32 74
5 Нэшвилл 65 29 36 67
6 Виннипег 64 26 38 62
7 Сент-Луис 65 26 39 62
8 Чикаго 65 25 40 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 65 36 29 75
2 Вегас 66 30 36 74
3 Эдмонтон 66 32 34 72
4 Сан-Хосе 63 31 32 68
5 Сиэтл 64 29 35 67
6 Лос-Анджелес 64 26 38 67
7 Калгари 65 26 39 59
8 Ванкувер 65 20 45 48
Результаты / календарь
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
14.03 02:00 Айлендерс – Лос-Анджелес - : -
14.03 03:00 Сент-Луис – Эдмонтон - : -
14.03 20:00 Оттава – Анахайм - : -
14.03 22:00 Вашингтон – Бостон - : -
14.03 23:00 Виннипег – Колорадо - : -
Все результаты / календарь

