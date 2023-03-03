«Тампа» потерпела поражение от «Питтсбурга». Василевский, Кучеров и Сергачев сделали голевые передачи

«Питтсбург» в овертайме выиграл у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Пингвинз» одержали четвертую победу подряд.

В составе проигравшей команды вратарь Андрей Василевский и форвард Никита Кучеров сделал по голевой передаче, а защитник Михаил Сергачев — две. Также на счету голкипера 27 из 32 отраженных бросков.

«Питтсбург» набрал 71 очко и идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Тампа» располагается на пятой строчке с 79 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 4:5 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 0:1)

Голы: Колтон — 14 (Жанно, Сергачев), 5:39 — 1:0. Питри — 4 (Кросби), 26:06 — 1:1. Питри — 5 (Картер, Хейнен), 26:31 — 1:2. Пойнт — 38 (бол., Киллорн, Сергачев), 29:39 — 2:2. Зукер — 18 (Петтерссон, Картер), 35:06 — 2:3. Стэмкос — 27 (бол., Кучеров, Василевский), 40:38 — 3:3. О`Коннор — 5 (Арчибальд, Летанг), 46:59 — 3:4. Хедман — 6 (Стэмкос, Пойнт), 55:50 — 4:4. Зукер — 19 (Петтерссон, Ракелль), 62:13 — 4:5.

Вратари: Василевский — Джерри.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 31 (8+11+11+1) — 32 (13+10+8+1).

Наши: Кучеров (21.24/4/+1), Сергачев (24.14/4/-1) — Малкин (21.43/1/0).

3 марта. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.