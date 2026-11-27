«Тампа-Бэй» — «Оттава»: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть трансляцию

«Тампа-Бэй» и «Оттава» сыграют в матче регулярного чемпионата НХЛ в пятницу, 27 ноября. Встреча пройдет в Тампе (США) и начнется в 23.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 23:00. Benchmark International Arena (Тампа) Тампа-Бэй Оттава

Следить за ключевыми событиями игры «Тампа-Бэй» — «Оттава», счетом и статистикой хоккеистов можно в матч-центре «СЭ».

В России официально не показывают матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2026/27. Трансляции встреч могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Обе команды выступают в Атлантическом дивизионе Восточной конференции НХЛ. Следующий матч «Тампа-Бэй» и «Оттавы» в регулярном чемпионате запланирован на 5 декабря по североамериканскому времени.