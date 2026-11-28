«Оттава» выиграла у «Тампы», Зуб забил гол

«Оттава» выиграла у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. Игра прошла на «Амали-Арене» в Тампе.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб отметился заброшенной шайбой. У 31-летнего россиянина теперь 8 (1+7) очков в 20 играх этого сезона.

Также у гостей дубль оформил Тим Штюцле, а также по одной шайбе забросили Ридли Грейг, Майкл Амадио и Клод Жиру. У «Лайтнинг» дубль оформил Джейк Гюнцель.

«Оттава» набрала 37 очков в 27 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 5-й строчке — 32 очка в 25 играх.

Следующим соперником «Сенаторз» будет «Каролина», а «Лайтнинг» сыграют против «Флориды». Оба матча пройдут 29 ноября.