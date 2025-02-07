«Тампа» победила «Оттаву», Кучеров оформил ассистентский дубль

«Тампа» на своем льду обыграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров оформил ассистентский дубль. Теперь у него 79 (25+52) очков в 51 игре этого сезона.

Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков по своим воротам и сделал голевую передачу.

«Тампа» набрала 62 очка в 53 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 7-й строчке — 62 очка в 55 играх.

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Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Оттава» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Гюнцель — 27 (бол., Пойнт, Кучеров), 9:23 — 1:0. Амадио — 5 (Штюцле, Шабо), 25:27 — 1:1. Хагель — 24 (Макдона, Василевский), 30:14 — 2:1. Пойнт — 29 (Кучеров, Гонсалвес), 55:44 — 3:1. Чернак — 1 (п.в., Пойнт), 59:08 — 4:1. Чаффи — 10 (Раддиш, Лиллеберг), 59:34 — 5:1.

Вратари: Василевский — Форсберг (57:30 — 59:08).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (11+9+11) — 28 (7+11+10).

Наши: Кучеров (21.05/4/+1) — Зуб (19.12/0/-1).

7 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.