Гол Кучерова помог «Тампе» переиграть «Оттаву»

«Тампа-Бэй» переиграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол, который стал для него 25-м в этом сезоне.