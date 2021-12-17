«Тампа-Бэй» обыграла «Оттаву»

«Тампа-Бэй» победила «Оттаву» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев отличнились Алекс Киллорн и Виктор Хедман. У гостей забил Тома Шабо.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 из 26 (по данным сайта НХЛ) бросков соперников.

«Тампа-Бэй» набрала 42 очка и лидирует в Западной конференции. У «Оттавы» 19 очков и 15-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Оттава» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Шабо — 1, 15:43 — 0:1. Киллорн — 9 (Колтон, Хедман), 23:47 — 1:1. Хедман — 7 (бол., Рэддиш, Стэмкос), 35:05 — 2:1.

Вратари: Василевский — Форсберг (58:45).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 27 (6+12+9) — 26 (7+9+10).

Наши: Сергачев (21.52/1/0) — Зайцев (4.26/0/0), Зуб (25.28/1/0).

17 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.