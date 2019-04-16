"Тампа-Бэй" осталась без трех игроков перед четвертым матчем против "Коламбуса"

Сразу несколько игроков основного состава "Тампа-Бэй" пропустят четвертый матч серии плей-офф против "Коламбуса", сообщает официальный сайт клуба. Защитники Виктор Хедман и Антон Строльман, а также нападающий Алекс Киллорн не выйдут на лед.

По крайней мере, оба игрока обороны будут смотреть встречу с трибун, а вот решение по Киллорну будет приниматься перед стартом матча. Напомним, что у Хедмана произошел рецидив травмы, из-за чего он пропустил третью встречу, а не выходил на лед с 5 апреля после получения травмы.

Напомним, что "Коламбус" ведет в серии 3-0.