«Тампа-Бэй» обыграла «Коламбус», Кучеров набрал одно очко

«Тампа-Бэй» выиграла у «Коламбуса» (3:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Команда вышла вперед в серии: 2-1.

В составе победителей шайбы забрасывали Алекс Киллорн, Брэйден Пойнт и Виктор Хедман. Российский форвард Никита Кучеров записал в свой активе очко за результативную передачу. У «Блю Джекетс» забивали Райли Нэш и Эрик Робертсон. У «Тампы-Бэй» весь матч отыграл российский голкипер Андрей Василевский.

Следующий матч состоится 17 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Счет в серии: 1-2