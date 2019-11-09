«Тампа-Бэй» обыграла «Баффало», Кучеров признан первой звездой матча
«Баффало» уступил «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3), прошедшем в Стокгольме. Для «Сэйбрз» это четвертое поражение кряду.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и был признан первой звездой встречи. Голкипер Андрей Василевский отразил 20 из 22 бросков по воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Тампа-Бэй» — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Голы: Кучеров — 5 (Пойнт, Шаттенкирк), 3:19 — 0:1. Киллорн — 3 (бол., Хедман, Стэмкос), 16:14 — 0:2. Райнхарт — 6 (Ристолайнен, Маккейб), 35:43 — 1:2. Гурд — 3 (Марун, Пакетт), 47:45 — 1:3. Райнхарт — 7 (Йокихарью, Улофссон), 51:30 — 2:3.
Вратари: Улльмарк (58:13) — Василевский.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 22 (9+5+8) — 34 (13+13+8).
Наши: — - Волков (10.36/1/-2), Кучеров (21.23/3/+1), Сергачев (16.05/0/-1).
8 ноября. Стокгольм. Ericsson Globe.
Sauce. Spice.@BraydenPoint19 and Nikita Kucherov (@86Kucherov) make everything nice. #NHLGlobalSeries pic.twitter.com/DerZThsv1L— NHL (@NHL) November 8, 2019
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