«Тампа-Бэй» обыграла «Анахайм», Кучеров набрал два очка, Василевский отразил 23 броска

«Тампа-Бэй» победила «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол и отдал результативную передачу. Его соотечественник Андрей Василевский отразил 23 броска из 26.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Тампа-Бэй» — 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)

Голы: Палат — 13 (Чирелли, Джонсон), 4:07 — 0:1. Ракелль — 13 (Дель Зотто, Гецлаф), 8:42 — 1:1. Чернак — 5 (Пойнт, Кучеров), 14:43 — 1:2. Дель Зотто — 2, 18:29 — 2:2. Чирелли — 13 (Рутта, Марун), 38:58 — 2:3. Кучеров — 23 (Стэмкос), 50:56 — 2:4. Терри — 4 (Ракелль, Гецлаф), 59:47 — 3:4.

Вратари: Гибсон (56:33 — 59:55) — Василевский.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (11+6+9) — 22 (10+8+4).

Наши: — - Кучеров (19.14/1/+2), Сергачев (18.41/0/-1).

1 февраля. Анахайм. Honda Center.