Сегодня, 05:44

«Тампа-Бэй» переиграла «Нью-Джерси», Кучеров набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент

«Тампа-Бэй» выиграла у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол и сделал голевую передачу. 32-летний россиянин в этом сезоне набрал 18 (9+9) очков.

«Тампа» набрала 22 очка в 19 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 2-й строчке — 27 очков в 19 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
19 ноября, 03:00. Amalie Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Нью-Джерси

  • Сергей

    "Грозная сила идет с Востока" (с). Но Тампа уверенно разобралась с этой грозной силой, с одним из лидеров Восточной конференции. Нью-Джерси действительно сильны, но чтобы реально замахнуться на КС, им надо еще 2-3 года, чтобы окончательно созреть и заматереть. ИМХО. Никита после трудного старта из-за болезни постепнно набирает обороты и приближается к лидерам в гонке бомбардиров. Какой он пас выдал Гюнцелю... Конфетка!! И в этом сезоне он еще и много забиваеет, что меня радует ))

    19.11.2025

  • Дядюшка Зиан

    Кучеров пока слабо в этом сезоне....

    19.11.2025

  • maxcds

    Все неплохо в Тампе. Им бы токмо вратаря хорошего вроде дырявого Хеля и тогда по 2 КС в год бы брали.

    19.11.2025

  • За спорт!

    Разгромили лидера конференции, Куч могуч!

    19.11.2025

  • baruv

    После казусного первого гола дьяволов ожидалось, что они включат все свои морально-волевые, тем более имея стимул показать себя перед тренером олимпийской сборной США. Но молнии, с помощью Васи, спокойно отстояли свою такую редкую домашнюю победу.

    19.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 18 13 5 27
    2 Каролина 19 13 6 27
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 19 10 9 22
    5 Коламбус 19 10 9 22
    6 Рейнджерс 20 10 10 22
    7 Филадельфия 18 9 9 21
    8 Вашингтон 19 9 10 20
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Бостон 21 12 9 24
    2 Детройт 19 11 8 23
    3 Монреаль 19 10 9 23
    4 Оттава 19 9 10 22
    5 Флорида 19 10 9 21
    6 Тампа-Бэй 18 9 9 20
    7 Торонто 19 8 11 18
    8 Баффало 19 7 12 18
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 19 12 7 27
    3 Виннипег 18 11 7 22
    4 Чикаго 18 9 9 22
    5 Юта 19 10 9 22
    6 Миннесота 20 9 11 22
    7 Сент-Луис 19 6 13 16
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 19 12 7 25
    2 Лос-Анджелес 20 10 10 24
    3 Сиэтл 18 9 9 23
    4 Вегас 18 8 10 22
    5 Эдмонтон 21 9 12 22
    6 Ванкувер 21 9 12 20
    7 Сан-Хосе 19 8 11 19
    8 Калгари 20 5 15 13
    Результаты / календарь
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    19.11 03:00 Торонто – Сент-Луис 3 : 2 ОТ
    19.11 03:00 Тампа-Бэй – Нью-Джерси 5 : 1
    19.11 03:00 Детройт – Сиэтл 4 : 2
    19.11 04:00 Даллас – Айлендерс - : -
    19.11 04:00 Виннипег – Коламбус - : -
    19.11 04:30 Чикаго – Калгари - : -
    19.11 06:00 Сан-Хосе – Юта - : -
    19.11 06:00 Вегас – Рейнджерс - : -
    Все результаты / календарь

