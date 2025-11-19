«Тампа-Бэй» переиграла «Нью-Джерси», Кучеров набрал 2 очка

«Тампа-Бэй» выиграла у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол и сделал голевую передачу. 32-летний россиянин в этом сезоне набрал 18 (9+9) очков.

«Тампа» набрала 22 очка в 19 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 2-й строчке — 27 очков в 19 играх.