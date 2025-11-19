«Тампа-Бэй» и «Нью-Джерси» сыграют в чемпионате НХЛ 19 ноября

«Тампа-Бэй» и «Нью-Джерси» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в среду, 19 ноября. Игра пройдет на льду «Амали-арены» в Тампе (штат Флорида, США), стартовое вбрасывание — в 03.00 по московскому времени.

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

19 ноября, 03:00. Amalie Arena (Тампа) Тампа-Бэй Нью-Джерси

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Тампа-Бэй» провела 18 матчей и набрала 20 очков, предыдущим соперником «Лайтнинг» был «Ванкувер» (2:6). У «Нью-Джерси» — 18 матчей и 27 очков, в воскресенье «Дэвилз» обыграли по буллитам «Вашингтон» (3:2 Б).