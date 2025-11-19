Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:10

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Тампа-Бэй» и «Нью-Джерси» сыграют в чемпионате НХЛ 19 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Тампа-Бэй» и «Нью-Джерси» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в среду, 19 ноября. Игра пройдет на льду «Амали-арены» в Тампе (штат Флорида, США), стартовое вбрасывание — в 03.00 по московскому времени.

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат
19 ноября, 03:00. Amalie Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Нью-Джерси

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Тампа-Бэй» провела 18 матчей и набрала 20 очков, предыдущим соперником «Лайтнинг» был «Ванкувер» (2:6). У «Нью-Джерси» — 18 матчей и 27 очков, в воскресенье «Дэвилз» обыграли по буллитам «Вашингтон» (3:2 Б).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Читайте также
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
"Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
Средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников над территорией России
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Первый полет истребителя Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года
На Западе раскрыли судьбу украденных Миндичем денег
Популярное видео
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Малкин — про возможный обмен из «Питтсбурга»: «Не представляю себя в другой майке»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 18 13 5 27
2 Каролина 19 13 6 27
3 Питтсбург 19 10 9 24
4 Айлендерс 19 10 9 22
5 Коламбус 19 10 9 22
6 Рейнджерс 20 10 10 22
7 Филадельфия 18 9 9 21
8 Вашингтон 19 9 10 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 12 9 24
2 Детройт 19 11 8 23
3 Монреаль 19 10 9 23
4 Оттава 19 9 10 22
5 Флорида 19 10 9 21
6 Тампа-Бэй 18 9 9 20
7 Торонто 19 8 11 18
8 Баффало 19 7 12 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 31
2 Даллас 19 12 7 27
3 Виннипег 18 11 7 22
4 Чикаго 18 9 9 22
5 Юта 19 10 9 22
6 Миннесота 20 9 11 22
7 Сент-Луис 19 6 13 16
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 19 12 7 25
2 Лос-Анджелес 20 10 10 24
3 Сиэтл 18 9 9 23
4 Вегас 18 8 10 22
5 Эдмонтон 21 9 12 22
6 Ванкувер 21 9 12 20
7 Сан-Хосе 19 8 11 19
8 Калгари 20 5 15 13
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
19.11 03:00 Торонто – Сент-Луис - : -
19.11 03:00 Тампа-Бэй – Нью-Джерси - : -
19.11 03:00 Детройт – Сиэтл - : -
19.11 04:00 Даллас – Айлендерс - : -
19.11 04:00 Виннипег – Коламбус - : -
19.11 04:30 Чикаго – Калгари - : -
19.11 06:00 Сан-Хосе – Юта - : -
19.11 06:00 Вегас – Рейнджерс - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости