Кучеров забросил 9-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа» удвоила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

На последней минуте первого периода российский нападающий Никита Кучеров сделал счет 2:0. Он забил во втором матче подряд.

32-летний россиянин забил свой 9-й гол в этом сезоне. Также на его счету 8 голевых передач.