«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: видеообзор матча

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

«Тампа-Бэй» с 12 очками в 9 матчах занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Нэшвилл» идет на 14-й строчке «Запада» с 7 очками в 9 играх.