«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: смотреть матч НХЛ онлайн
«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на вторник, 29 октября. Игра пройдет на «Амали-Арене» в Тампе, стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.
В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических группах в соцсети «ВКонтакте».
Ключевые события игры «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
Команды провели по восемь игр в этом регулярном чемпионате. «Тампа» набрала 10 очков, а «Нэшвилл» — 6. Лучший бомбардир «Тампы» — россиянин Никита Кучеров, набравший 14 (8+6) очков в нынешнем сезоне. В «Нэшвилле» с этого сезона выступает один из лучших и самых результативных игроков в истории «Лайтнинг» форвард Стивен Стэмкос. Это будет первая игра двукратного обладателя Кубка Стэнли против клуба из штата Флорида.
27 октября «Тампа» победила «Вашингтон» (3:0), а «Нэшвилл» обыграл «Коламбус» (4:3ОТ).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|12
|6
|6
|14
|2
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|13
|3
|Каролина
|7
|5
|2
|10
|4
|Вашингтон
|7
|5
|2
|10
|5
|Айлендерс
|8
|3
|5
|8
|6
|Коламбус
|7
|3
|4
|7
|7
|Питтсбург
|10
|3
|7
|7
|8
|Филадельфия
|9
|2
|7
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|10
|6
|4
|13
|2
|Тампа-Бэй
|8
|5
|3
|10
|3
|Баффало
|9
|4
|5
|9
|4
|Монреаль
|9
|4
|5
|9
|5
|Торонто
|9
|4
|5
|9
|6
|Детройт
|9
|4
|5
|9
|7
|Бостон
|9
|4
|5
|9
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|8
|8
|0
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|12
|4
|Колорадо
|9
|5
|4
|10
|5
|Сент-Луис
|9
|5
|4
|10
|6
|Юта
|9
|4
|5
|9
|7
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|6
|8
|Чикаго
|9
|2
|7
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|6
|3
|13
|2
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|3
|Калгари
|8
|5
|3
|11
|4
|Ванкувер
|7
|4
|3
|10
|5
|Эдмонтон
|9
|4
|5
|9
|6
|Сиэтл
|9
|4
|5
|9
|7
|Анахайм
|8
|3
|5
|7
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|2
|28.10
|01:00
|
Детройт – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|28.10
|02:00
|
Филадельфия – Монреаль
|3 : 4
|28.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Анахайм
|6 : 2
|28.10
|04:00
|
Колорадо – Оттава
|5 : 4