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Сегодня, 23:20

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: смотреть матч НХЛ онлайн

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз» сыграют в матче НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Стивен Стэмкос (№91) впервые сыграет против «Тампы».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на вторник, 29 октября. Игра пройдет на «Амали-Арене» в Тампе, стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических группах в соцсети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Команды провели по восемь игр в этом регулярном чемпионате. «Тампа» набрала 10 очков, а «Нэшвилл» — 6. Лучший бомбардир «Тампы» — россиянин Никита Кучеров, набравший 14 (8+6) очков в нынешнем сезоне. В «Нэшвилле» с этого сезона выступает один из лучших и самых результативных игроков в истории «Лайтнинг» форвард Стивен Стэмкос. Это будет первая игра двукратного обладателя Кубка Стэнли против клуба из штата Флорида.

27 октября «Тампа» победила «Вашингтон» (3:0), а «Нэшвилл» обыграл «Коламбус» (4:3ОТ).

Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 12 6 6 14
2 Рейнджерс 8 6 2 13
3 Каролина 7 5 2 10
4 Вашингтон 7 5 2 10
5 Айлендерс 8 3 5 8
6 Коламбус 7 3 4 7
7 Питтсбург 10 3 7 7
8 Филадельфия 9 2 7 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 10 6 4 13
2 Тампа-Бэй 8 5 3 10
3 Баффало 9 4 5 9
4 Монреаль 9 4 5 9
5 Торонто 9 4 5 9
6 Детройт 9 4 5 9
7 Бостон 9 4 5 9
8 Оттава 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 8 8 0 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 8 5 3 12
4 Колорадо 9 5 4 10
5 Сент-Луис 9 5 4 10
6 Юта 9 4 5 9
7 Нэшвилл 8 3 5 6
8 Чикаго 9 2 7 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 6 3 13
2 Лос-Анджелес 9 5 4 12
3 Калгари 8 5 3 11
4 Ванкувер 7 4 3 10
5 Эдмонтон 9 4 5 9
6 Сиэтл 9 4 5 9
7 Анахайм 8 3 5 7
8 Сан-Хосе 9 0 9 2
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Детройт – Эдмонтон
 2 : 3 ОТ
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Филадельфия – Монреаль
 3 : 4
28.10 02:00
Нью-Джерси – Анахайм
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