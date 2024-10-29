«Тампа» обыграла «Нэшвилл», Кучеров прервал результативную серию из 8 матчей

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у хозяев забили Брэйден Пойнт и Митчелл Чаффи, у гостей — Райан О'Райли и Густав Нюквист.

Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий «Лайтнинг» Ник Пол.

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров не отличился результативными действиями. Гол хоккеиста в начале второго периода был отменен после челленджа тренера «Нэшвилла».

Кучеров прервал свою результативную серию — до этого он набирал очки в каждом из 8 предыдущих матчей сезона-2024/25.

«Тампа-Бэй» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 12 очками в 9 матчах. «Нэшвилл» идет на 14-й строчке «Запада» с 7 очками в 9 играх.