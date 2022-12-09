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Сегодня, 05:51

«Тампа» переиграла «Гэшвилл». Кучеров и Сергачев набрали по очку

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Тампа» на своем льду переиграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Лайтнинг» прервали трехматчевую победную серию «Предаторз».

Российские хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Голы: Пойнт — 12 (Коул, Чернак), 1:16 — 1:0. Перри — 4 (бол., Стэмкос, Хедман), 2:53 — 2:0. Янковски — 3 (мен.), 10:51 — 2:1. Каррье — 1 (Форсберг, Нидеррайтер), 32:36 — 2:2. Пойнт — 13 (Чирелли, Кучеров), 42:14 — 3:2. Пол — 12 (Стэмкос), 47:10 — 4:2. Хагель — 8 (мен., Сергачев, Эллиотт), 55:40 — 5:2.

Вратари: Эллиотт — Сарос.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 32 (11+8+13) — 36 (4+15+17).

Наши: Кучеров (19.07/2/0), Наместников (10.45/1/0), Сергачев (22.25/1/-1) — Тренин (12.55/3/+1).

9 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Михаил Сергачев
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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4 Айлендерс 27 16 11 32
5 Рейнджерс 28 13 15 31
6 Вашингтон 28 12 16 28
7 Филадельфия 27 9 18 23
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Атлантический дивизион И В П О
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2 Торонто 27 16 11 38
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4 Детройт 25 13 12 31
5 Флорида 26 12 14 28
6 Монреаль 26 13 13 28
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 24 16 8 33
2 Даллас 26 14 12 33
3 Миннесота 25 13 12 28
4 Колорадо 24 13 11 27
5 Нэшвилл 23 12 11 26
6 Сент-Луис 26 12 14 24
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8 Чикаго 25 7 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 19 9 39
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3 Лос-Анджелес 28 14 14 32
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5 Калгари 26 13 13 29
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14.12
9.12 03:00
Тампа-Бэй – Нэшвилл
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9.12 03:00
Торонто – Лос-Анджелес
 5 : 0
9.12 03:00
Флорида – Детройт
 - : -
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