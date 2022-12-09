«Тампа» переиграла «Гэшвилл». Кучеров и Сергачев набрали по очку
«Тампа» на своем льду переиграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Лайтнинг» прервали трехматчевую победную серию «Предаторз».
Российские хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились голевыми передачами.
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«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
Голы: Пойнт — 12 (Коул, Чернак), 1:16 — 1:0. Перри — 4 (бол., Стэмкос, Хедман), 2:53 — 2:0. Янковски — 3 (мен.), 10:51 — 2:1. Каррье — 1 (Форсберг, Нидеррайтер), 32:36 — 2:2. Пойнт — 13 (Чирелли, Кучеров), 42:14 — 3:2. Пол — 12 (Стэмкос), 47:10 — 4:2. Хагель — 8 (мен., Сергачев, Эллиотт), 55:40 — 5:2.
Вратари: Эллиотт — Сарос.
Штраф: 9 — 9.
Броски: 32 (11+8+13) — 36 (4+15+17).
Наши: Кучеров (19.07/2/0), Наместников (10.45/1/0), Сергачев (22.25/1/-1) — Тренин (12.55/3/+1).
9 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
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|16
|8
|33
|2
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|14
|12
|33
|3
|Миннесота
|25
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|12
|28
|4
|Колорадо
|24
|13
|11
|27
|5
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|23
|12
|11
|26
|6
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|26
|12
|14
|24
|7
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|7
|17
|18
|8
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|25
|7
|18
|18
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|В
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|О
|1
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|28
|19
|9
|39
|2
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|25
|15
|10
|33
|3
|Лос-Анджелес
|28
|14
|14
|32
|4
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|15
|12
|30
|5
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|13
|13
|29
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|12
|15
|27
|7
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|8
|21
|21
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|Анахайм
|27
|7
|20
|17
|9.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|5 : 2
|9.12
|03:00
|
Торонто – Лос-Анджелес
|5 : 0
|9.12
|03:00
|
Флорида – Детройт
|- : -
|9.12
|04:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|- : -
|9.12
|04:30
|
Даллас – Оттава
|- : -
|И
|О
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|52
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|27
|44
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|41
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|24
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|26
|21
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|18
|1.82
|
|
Витек Ванечек
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|17
|2.06
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Илья Самсонов
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