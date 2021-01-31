Четыре шайбы во втором периоде принесли «Тампе» победу над «Нэшвиллом»
06:07
«Тампа» обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
В составе «Лайтнинг» отличились Тайлер Джонсон, Каллан Фут, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос. Все четыре шайбы «Тампа» забросила во втором периоде встречи. У «Нэшвилла» забивали Райан Эллис, Матье Оливье и Виктор Арвидссон.
«Тампа» занимает 3-е место в Центральном дивизионе с 9 очками, «Нэшвилл» идет на 6-й строчке с 8 очками.
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