Четыре шайбы во втором периоде принесли «Тампе» победу над «Нэшвиллом»

«Тампа» обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе «Лайтнинг» отличились Тайлер Джонсон, Каллан Фут, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос. Все четыре шайбы «Тампа» забросила во втором периоде встречи. У «Нэшвилла» забивали Райан Эллис, Матье Оливье и Виктор Арвидссон.

«Тампа» занимает 3-е место в Центральном дивизионе с 9 очками, «Нэшвилл» идет на 6-й строчке с 8 очками.