«Нэшвилл» на выезде обыграл «Тампу-Бэй»

«Нэшвилл» победил «Тампу-Бэй» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Ээли Толванен, Виктор Арвидссон, Калле Ярнкрок и Маттиас Экхольм. У хозяев забил Стивен Стэмкос.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Голы: Толванен — 6 (Джохансен, Ярнкрок), 23:58 — 0:1. Арвидссон — 4 (бол., Хаула, Ярнкрок), 29:14 — 0:2. Ярнкрок — 7 (мен., Экхольм, Ринне), 31:46 — 0:3. Стэмкос — 13 (Гурд, Киллорн), 50:03 — 1:3. Экхольм — 5 (п.в., Фаббро), 59:40 — 1:4.

Вратари: Макиленни (56:25 — 59:40) — Ринне.

Штраф: 14 — 16.

Броски: 39 (10+13+16) — 26 (10+9+7).

Наши: Волков (9.35/1/0), Сергачев (23.20/3/-1) — Тренин (13.52/1/0).

15 марта. Тампа. Amalie Arena.