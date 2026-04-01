«Монреаль» одержал победу над «Тампой», Демидов набрал одно очко

«Тампа» на своем льду проиграла «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. Игра прошла на «Амали-арене» в Тампе.

Российский нападающий «Канадиенс» Иван Демидов отметился голевой передачей. У 20-летнего россиянина 58 (16+42) очков в 74 играх этого сезона.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 19 из 21 броска по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

У гостей забили Юрай Слафковски, Коул Кофилд, Майкл Мэтисон и Ник Сузуки. Единственный гол «молний» на счету Джейка Гюнцеля.

«Монреаль» продлил победную серию и с 96 очками в 74 матчах занимает 4-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 3-й строчке — 98 очков в 74 играх.