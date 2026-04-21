«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: прямая трансляция матча Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй» и «Монреаль» сыграют во втором матче первого раунда Кубка Стэнли 22 апреля

«Тампа-Бэй» и «Монреаль» сыграют во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ в ночь на среду, 22 апреля. Матч пройдет в Тампе (США) на льду «Амали-арены». Стартовое вбрасывание — в 2.00 по московскому времени.

«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Тампа-Бэй» — «Монреаль» можно в матч-центре сайта «СЭ».

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. Матч №2

22 апреля, 02:00. Benchmark International Arena (Тампа) Тампа-Бэй Монреаль

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Первый матч серии состоялся 20 апреля в Тампе и завершился победой гостей в овертайме — 4:3 ОТ.

В регулярном чемпионате «Тампа-Бэй» набрал 106 очков и занял третье место в Восточной конференции, «Монреаль» со 106 очками стал четвертым.

НХЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде, стадионы, фото и видео