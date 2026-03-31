«Тампа-Бэй» и «Монреаль» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 1 апреля

«Тампа-Бэй» и «Монреаль» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 31 марта на 1 апреля. Матч пройдет в спортивном комплексе «Амали-арена» в Тампе (штат Флорида, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

1 апреля, 02:00. Benchmark International Arena (Тампа) Тампа-Бэй Монреаль

Следить за ключевыми событиями игры «Тампа-Бэй» — «Монреаль» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Лайтнинг» набрал 98 очков в 73 матчах и занимает первое место в Восточной конференции. «Канадиенс» с 94 очками в 73 играх идут на четвертой строчке «Востока».