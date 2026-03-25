Тарасенко забросил 21-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Миннесота» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На 10-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Счет стал 3:1.

Теперь у 34-летнего россиянина 42 (21+21) очка в 65 играх этого сезона.