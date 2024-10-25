«Миннесота» победила «Тампу», Кучеров набрал 3 очка

«Миннесота» на выезде обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Теперь у него в этом сезоне 13 (4+9) очков.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 14 из 17 бросков по своим воротам. Нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу. Теперь у него 13 (8+5) очков в этом сезоне.