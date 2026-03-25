«Тампа» выиграла у «Миннесоты», Кучеров и Василевский сделали по голевой передаче

«Тампа» переиграла «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Игра проходила на «Амали-арене» в Тампе.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Теперь у 32-летнего россиянина 120 (40+80) очков в 66 играх этого сезона.

Голкипер Андрей Василевский отразил 20 из 23 бросков по воротам и сделал одну голевую передачу.

Форвард «Уайлд» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу. Теперь у 34-летнего россиянина 42 (21+21) очка в 65 играх этого сезона.

Также у гостей отличились Матс Зуккарелло и Брок Фэйбер. У «молний» шайбы забросили Брэйден Пойнт, Джейк Гюнцель, Даррен Рэддиш, Эрик Чернак, Брэндон Хагель и Понтус Хольмберг.

«Тампа» набрала 93 очка в 70 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Миннесота» идет третьей в Западной конференции — 92 очка в 72 играх.