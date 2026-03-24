«Тампа-Бэй» и «Миннесота» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 25 марта

«Тампа-Бэй» и «Миннесота» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 24 на 25 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Амали-арена» в Тампе (штат Флорида, США). Начало — в 2.30 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

25 марта, 02:30. Benchmark International Arena (Тампа) Тампа-Бэй Миннесота

Следить за ключевыми событиями игры «Тампа-Бэй» — «Миннесота» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Тампа-Бэй» — «Миннесота» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Лайтнинг» набрал 91 очко в 69 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. «Уайлд» с 92 очками в 69 играх идет на третьей строчке «Запада».