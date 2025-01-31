«Тампа-Бэй» победила «Лос-Анджелес», Василевский отразил 28 бросков и сделал голевую передачу

Читать «СЭ» в

«Тампа» выиграла у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Кингз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 28 бросков по своим воротам и сделал голевую передачу.