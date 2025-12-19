«Тампа» проиграла «Лос-Анджелесу» в первом матче после возвращения Василевского

«Тампа-Бэй» на своем льду потерпела поражение от «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2. Игра прошла на «Амали-арене» в Тампе.

У хозяев единственный гол забил Оливер Бьоркстранд. У «Кингз» дубль оформил Адриан Кемпе.

Ворота «Лайтнинг» в этой встрече защищал российский голкипер Андрей Василевский. Он сыграл впервые с 3 декабря, так как пропустил 7 матчей из-за травмы.

«Лос-Анджелес» прервал серию поражений и с 39 очками в 34 матчах занимает 7-е место в Западной конференции. «Тампа» после трех поражения подряд занимает 8-ю строчку в Восточной конференции — 39 очков в 34 играх.