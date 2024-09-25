«Тампа-Бэй»: расписание матчей в регулярном чемпионате
«Тампа-Бэй» начинает свой 32-й сезон в НХЛ. Клуб трижды выигрывал Кубок Стэнли.
Команда Никиты Кучерова и Андрея Василевского проведет первую игру регулярного чемпионата в гостях с «Каролиной» на арене «Lenovo Center» в ночь на 12 октября по московскому времени. Спустя день эти клубы встретятся вновь, но уже на домашнем стадионе «Лайтнинг» — «Амали Арене».
Первый матч с принципиальным соперником «Флоридой» трехкратный чемпион НХЛ сыграет на своем льду 23 декабря. Затем соседи по штату встретятся 24 декабря, 4 марта и 16 апреля. Последняя из этих игр снова пройдет на площадке «Лайтнинг».
В канун Нового года «Тампа» сыграет с с «Рейнджерс» (29 декабря) и «Монреалем» (30 декабря). 2025 год «Молнии» откроют матчем с «Сан-Хосе» (3 января).
В заключительном матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится в гостях с «Рейнджерс» 18 апреля.
«СЭ» приводит расписание стартовых матчей «Лайтнинг» в сезоне НХЛ (время — московское)
«Тампа»: календарь матчей в октябре 2024 года
12 октября, 2.00. «Каролина» — «Тампа-Бэй»
13 октября, 2.00. «Тампа-Бэй» — «Каролина»
16 октября, 2.00. «Тампа-Бэй» — «Ванкувер»
18 октября, 2.00. «Тампа-Бэй» — «Вегас»
19 октября, 20.00. «Оттава» — «Тампа-Бэй»
22 октября, 2.30. «Торонто» — «Тампа-Бэй»
23 октября, 1.45. «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»
25 октября, 2.00. «Тампа-Бэй» — «Миннесота»
29 октября, 2.00. «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»
31 октября, 2.00. «Колорадо» — «Тампа-Бэй»
Календарь матчей «Тампы» в сезоне-2024/25 в актуальном виде и результаты игр доступны на странице команды на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0