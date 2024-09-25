«Тампа-Бэй»: расписание матчей в регулярном чемпионате

«Тампа-Бэй» начинает свой 32-й сезон в НХЛ. Клуб трижды выигрывал Кубок Стэнли.

Команда Никиты Кучерова и Андрея Василевского проведет первую игру регулярного чемпионата в гостях с «Каролиной» на арене «Lenovo Center» в ночь на 12 октября по московскому времени. Спустя день эти клубы встретятся вновь, но уже на домашнем стадионе «Лайтнинг» — «Амали Арене».

Первый матч с принципиальным соперником «Флоридой» трехкратный чемпион НХЛ сыграет на своем льду 23 декабря. Затем соседи по штату встретятся 24 декабря, 4 марта и 16 апреля. Последняя из этих игр снова пройдет на площадке «Лайтнинг».

В канун Нового года «Тампа» сыграет с с «Рейнджерс» (29 декабря) и «Монреалем» (30 декабря). 2025 год «Молнии» откроют матчем с «Сан-Хосе» (3 января).

В заключительном матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится в гостях с «Рейнджерс» 18 апреля.

«СЭ» приводит расписание стартовых матчей «Лайтнинг» в сезоне НХЛ (время — московское)

«Тампа»: календарь матчей в октябре 2024 года

12 октября, 2.00. «Каролина» — «Тампа-Бэй»

13 октября, 2.00. «Тампа-Бэй» — «Каролина»

16 октября, 2.00. «Тампа-Бэй» — «Ванкувер»

18 октября, 2.00. «Тампа-Бэй» — «Вегас»

19 октября, 20.00. «Оттава» — «Тампа-Бэй»

22 октября, 2.30. «Торонто» — «Тампа-Бэй»

23 октября, 1.45. «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»

25 октября, 2.00. «Тампа-Бэй» — «Миннесота»

29 октября, 2.00. «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»

31 октября, 2.00. «Колорадо» — «Тампа-Бэй»

Календарь матчей «Тампы» в сезоне-2024/25 в актуальном виде и результаты игр доступны на странице команды на сайте «СЭ».