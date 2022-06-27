«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: видеообзор решающего матча Кубка Стэнли

«Колорадо» в гостях обыграл «Тампу» со счетом 2:1 в шестом матче финала Кубка Стэнли и одержал победу в противостоянии.

В составе «Тампы» единственную шайбу сегодня забросил капитан Стивен Стэмкос, у «Колорадо» отличились Натан Маккиннон и Арттури Лехконен.

Для «Эвеланш» это третий трофей в истории франшизы — ранее команда побеждала в 1996 и 2001 годах.