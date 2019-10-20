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«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: Кучеров не реализовал буллит

04:30
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«Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Колорадо», в конце третьго периода счет 2:5. На 46-й минуте российский форвард «молний» Никита Кучеров не реализовал буллит. Ворота «лавин» защищает экс-голкипер «Трактора» Павел Францоуз.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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