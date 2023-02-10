«Тампа» разгромила «Колорадо». Сергачев и Кучеров набрали по одному очку
Сергачев и Кучеров набрали по одному очку в победном матче «Тампы» против «Колорадо»
«Тампа» выиграла у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. «Эвеланш» потерпели второе поражение подряд.
Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился заброшенной шайбой. На счету Никиты Кучерова одна голевая передача.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 30 бросков по своим воротам, а Александр Георгиев — 27 из 32 в составе «Колорадо».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|51
|34
|17
|72
|3
|Рейнджерс
|51
|29
|22
|66
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|50
|25
|25
|59
|6
|Айлендерс
|54
|27
|27
|59
|7
|Филадельфия
|53
|22
|31
|53
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|51
|33
|18
|68
|4
|Флорида
|54
|26
|28
|58
|5
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|6
|Детройт
|50
|22
|28
|52
|7
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|53
|30
|23
|70
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Колорадо
|50
|27
|23
|58
|4
|Миннесота
|50
|27
|23
|58
|5
|Нэшвилл
|49
|24
|25
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|51
|17
|34
|40
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|52
|30
|22
|64
|2
|Сиэтл
|51
|29
|22
|63
|3
|Эдмонтон
|52
|29
|23
|63
|4
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|5
|Калгари
|52
|24
|28
|58
|6
|Ванкувер
|51
|20
|31
|44
|7
|Сан-Хосе
|53
|16
|37
|43
|8
|Анахайм
|52
|17
|35
|40
Результаты / календарь
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16.02
|10.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Сиэтл
|3 : 1
|10.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|5 : 0
|10.02
|03:00
|
Филадельфия – Эдмонтон
|2 : 1 Б
|10.02
|03:00
|
Флорида – Сан-Хосе
|4 : 1
|10.02
|03:00
|
Детройт – Калгари
|2 : 1
|10.02
|03:30
|
Айлендерс – Ванкувер
|- : -
|10.02
|04:00
|
Миннесота – Вегас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|94
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|51
|76
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|50
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|40
|2.22
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|20
|2.30
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