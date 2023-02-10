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Сегодня, 05:53

«Тампа» разгромила «Колорадо». Сергачев и Кучеров набрали по одному очку

Сергачев и Кучеров набрали по одному очку в победном матче «Тампы» против «Колорадо»
Евгений Козинов
Корреспондент
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10 февраля. «Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 5:0.
Фото USA Today Sports

«Тампа» выиграла у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. «Эвеланш» потерпели второе поражение подряд.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился заброшенной шайбой. На счету Никиты Кучерова одна голевая передача.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 30 бросков по своим воротам, а Александр Георгиев — 27 из 32 в составе «Колорадо».

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Нью-Джерси» обыграл «Сиэтл»

Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Колорадо»
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 51 34 17 72
3 Рейнджерс 51 29 22 66
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 50 25 25 59
6 Айлендерс 54 27 27 59
7 Филадельфия 53 22 31 53
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 51 33 18 68
4 Флорида 54 26 28 58
5 Баффало 50 26 24 56
6 Детройт 50 22 28 52
7 Оттава 50 24 26 51
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 50 27 23 58
4 Миннесота 50 27 23 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 51 17 34 40
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 52 30 22 64
2 Сиэтл 51 29 22 63
3 Эдмонтон 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 52 24 28 58
6 Ванкувер 51 20 31 44
7 Сан-Хосе 53 16 37 43
8 Анахайм 52 17 35 40
Результаты / календарь
27.01
28.01
29.01
30.01
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12.02
14.02
15.02
16.02
10.02 03:00
Нью-Джерси – Сиэтл
 3 : 1
10.02 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 5 : 0
10.02 03:00
Филадельфия – Эдмонтон
 2 : 1 Б
10.02 03:00
Флорида – Сан-Хосе
 4 : 1
10.02 03:00
Детройт – Калгари
 2 : 1
10.02 03:30
Айлендерс – Ванкувер
 - : -
10.02 04:00
Миннесота – Вегас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 94
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 51 76
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 20 2.30
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