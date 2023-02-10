«Тампа» разгромила «Колорадо». Сергачев и Кучеров набрали по одному очку

Сергачев и Кучеров набрали по одному очку в победном матче «Тампы» против «Колорадо»

«Тампа» выиграла у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. «Эвеланш» потерпели второе поражение подряд.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился заброшенной шайбой. На счету Никиты Кучерова одна голевая передача.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 30 бросков по своим воротам, а Александр Георгиев — 27 из 32 в составе «Колорадо».