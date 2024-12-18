«Тампа» победила «Коламбус», Василевский сделал 28 сэйвов
«Тампа» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Лайтнинг» одержали третью победу подряд.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 31 броска по своим воротам. Форвард Никита Кучеров отметился одной голевой передачей. Теперь у 31-летнего россиянина в этом сезоне 47 (14+33) очков в 27 матчах.
Нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко отметился двумя голевыми передачами, а Дмитрий Воронков сделал один ассист.
«Тампа» набрала 36 очков в 29 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 13-й строчке — 29 очков в 32 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 5:3 (1:0, 3:0, 1:3)
Голы: Гленденинг — 2 (Пербикс, Лиллеберг), 3:21 — 1:0. Пол — 7, 21:28 — 2:0. Гюнцель — 18 (Пол), 27:36 — 3:0. Чаффи — 6 (бол., Пол, Хагель), 34:18 — 4:0. Пюхтия — 2 (мен., Керали), 47:23 — 4:1. Фантилли — 6 (Марченко), 48:05 — 4:2. Силлинджер — 6 (бол., Воронков, Марченко), 54:11 — 4:3. Пойнт — 21 (п.в., Кучеров, Гюнцель), 57:51 — 5:3.
Вратари: Василевский — Гривз.
Штраф: 14 — 19.
Броски: 32 (10+15+7) — 31 (5+9+17).
Наши: Кучеров (17.25/4/+1) — Воронков (19.39/2/+1), Марченко (20.54/6/+1), Проворов (26.05/0/-3).
18 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|30
|21
|9
|44
|2
|Нью-Джерси
|33
|20
|13
|43
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
|Питтсбург
|33
|14
|19
|33
|5
|Филадельфия
|31
|14
|17
|32
|6
|Рейнджерс
|30
|15
|15
|31
|7
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|8
|Коламбус
|32
|12
|20
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|31
|19
|12
|40
|2
|Флорида
|32
|19
|13
|40
|3
|Тампа-Бэй
|29
|17
|12
|36
|4
|Бостон
|32
|16
|16
|35
|5
|Оттава
|30
|15
|15
|32
|6
|Детройт
|30
|12
|18
|28
|7
|Монреаль
|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|32
|22
|10
|45
|2
|Миннесота
|31
|20
|11
|44
|3
|Даллас
|30
|19
|11
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|30
|14
|16
|33
|6
|Сент-Луис
|32
|15
|17
|33
|7
|Чикаго
|31
|10
|21
|22
|8
|Нэшвилл
|31
|8
|23
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|31
|18
|13
|40
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
|Ванкувер
|30
|16
|14
|37
|5
|Калгари
|31
|15
|16
|35
|6
|Сиэтл
|32
|15
|17
|32
|7
|Сан-Хосе
|33
|11
|22
|27
|8
|Анахайм
|29
|11
|18
|26
|18.12
|03:00
|
Монреаль – Баффало
|6 : 1
|18.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|5 : 3
|18.12
|03:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|18.12
|03:30
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 0
|18.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|- : -
|18.12
|04:00
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|- : -
|18.12
|04:30
|
Чикаго – Вашингтон
|- : -
|18.12
|05:00
|
Калгари – Бостон
|- : -
|18.12
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|- : -
|18.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|- : -