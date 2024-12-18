Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:54

«Тампа» победила «Коламбус», Василевский сделал 28 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никита Кучеров атакует ворота «Коламбуса».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Тампа» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Лайтнинг» одержали третью победу подряд.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 31 броска по своим воротам. Форвард Никита Кучеров отметился одной голевой передачей. Теперь у 31-летнего россиянина в этом сезоне 47 (14+33) очков в 27 матчах.

Нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко отметился двумя голевыми передачами, а Дмитрий Воронков сделал один ассист.

«Тампа» набрала 36 очков в 29 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 13-й строчке — 29 очков в 32 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 5:3 (1:0, 3:0, 1:3)

Голы: Гленденинг — 2 (Пербикс, Лиллеберг), 3:21 — 1:0. Пол — 7, 21:28 — 2:0. Гюнцель — 18 (Пол), 27:36 — 3:0. Чаффи — 6 (бол., Пол, Хагель), 34:18 — 4:0. Пюхтия — 2 (мен., Керали), 47:23 — 4:1. Фантилли — 6 (Марченко), 48:05 — 4:2. Силлинджер — 6 (бол., Воронков, Марченко), 54:11 — 4:3. Пойнт — 21 (п.в., Кучеров, Гюнцель), 57:51 — 5:3.

Вратари: Василевский — Гривз.

Штраф: 14 — 19.

Броски: 32 (10+15+7) — 31 (5+9+17).

Наши: Кучеров (17.25/4/+1) — Воронков (19.39/2/+1), Марченко (20.54/6/+1), Проворов (26.05/0/-3).

18 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Андрей Василевский (хоккей)
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Дмитрий Воронков
Читайте также
Пять шайб на двоих и победное большинство. Что случилось в матче СКА – «Локомотив»
Умер сыгравший во «Властелине колец» актер Дэвид Уитерлей
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил два дубля подряд в НХЛ
Иван Букин: биография трехкратного чемпиона России и партнера Александры Степановой
Организаторы Суперлиги по футболу предусмотрели участие РФ в турнире
Власти Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета
Популярное видео
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Питтсбург» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес», Малкин забросил одну шайбу

«Каролина» переиграла «Айлендерс», Кочетков провел сухой матч
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 30 21 9 44
2 Нью-Джерси 33 20 13 43
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 33 14 19 33
5 Филадельфия 31 14 17 32
6 Рейнджерс 30 15 15 31
7 Айлендерс 33 12 21 31
8 Коламбус 32 12 20 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 31 19 12 40
2 Флорида 32 19 13 40
3 Тампа-Бэй 29 17 12 36
4 Бостон 32 16 16 35
5 Оттава 30 15 15 32
6 Детройт 30 12 18 28
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 32 22 10 45
2 Миннесота 31 20 11 44
3 Даллас 30 19 11 38
4 Колорадо 33 18 15 36
5 Юта 30 14 16 33
6 Сент-Луис 32 15 17 33
7 Чикаго 31 10 21 22
8 Нэшвилл 31 8 23 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 43
2 Лос-Анджелес 31 18 13 40
3 Эдмонтон 31 18 13 38
4 Ванкувер 30 16 14 37
5 Калгари 31 15 16 35
6 Сиэтл 32 15 17 32
7 Сан-Хосе 33 11 22 27
8 Анахайм 29 11 18 26
Результаты / календарь
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
18.12 03:00
Монреаль – Баффало
 6 : 1
18.12 03:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 5 : 3
18.12 03:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
18.12 03:30
Каролина – Айлендерс
4 : 0
18.12 04:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 - : -
18.12 04:00
Нэшвилл – Рейнджерс
- : -
18.12 04:30
Чикаго – Вашингтон
 - : -
18.12 05:00
Калгари – Бостон
 - : -
18.12 06:00
Сиэтл – Оттава
 - : -
18.12 06:30
Сан-Хосе – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости