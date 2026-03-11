«Коламбус» победил «Тампу», Проворов и Марченко забили голы

«Коламбус» переиграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Игра прошла на «Амали-арене» в Тампе.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Теперь у 32-летнего россиянина 104 (34+70) очка в 59 играх этого сезона.

У гостей голами отметились российские хоккеисты Иван Проворов и Кирилл Марченко. Также у «Блю Джэкет» забили Конор Гарлэнд (дубль) и Данте Фаббро. У хозяев отличились Янис Мозер и Гейдж Гонсалвес.

Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 26 из 30 бросков по воротам.

«Коламбус» набрал 76 очков в 64 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 3-й строчке — 82 очка в 63 играх.