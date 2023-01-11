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Сегодня, 05:36

«Тампа» победила «Коламбус», у Кучерова дубль и две голевых передачи

Иван Торопцев
Корреспондент
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Никита Кучеров (в центре).
Фото USA Today Sports

«Тампа» обыграла «Коламбус» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал дубль и отдал две голевых передачи. Также у «Тампы» отличились Ник Пол, Владислав Наместников, Брэйден Пойнт и Росс Колтон. У «Коламбуса» забросили Гэвин Байрейтер, Тим Берни и Кирилл Марченко.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 из 23 бросков.

«Тампа» прервала серию из двух поражений подряд и занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 51 очком в 39 матчах. «Коламбус» идет на последнем, 16-м месте с 26 очками в 40 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Голы: Кучеров — 15 (Чернак, Хагель), 1:40 — 1:0. Пол — 15 (бол., Кучеров, Хедман), 9:05 — 2:0. Байрейтер — 2 (Рословик, Лайне), 27:04 — 2:1. Наместников — 3 (Белльмар), 30:25 — 3:1. Берни — 1 (Лайне), 44:35 — 3:2. Кучеров — 16 (бол., Хедман, Стэмкос), 46:33 — 4:2. Пойнт — 23 (бол., Кучеров, Стэмкос), 52:22 — 5:2. Колтон — 9 (Марун, Пол), 53:48 — 6:2. Марченко — 9, 56:34 — 6:3.

Вратари: Василевский — Мерзликинс.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 46 (21+12+13) — 23 (6+7+10).

Наши: Кучеров (17.55/4/-2), Наместников (14.15/1/+1), Сергачев (20.56/5/-1) — Марченко (13.13/1/+1).

11 января. Тампа. Amalie Arena.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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4 Вашингтон 43 23 20 52
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6 Айлендерс 42 22 20 47
7 Филадельфия 41 16 25 39
8 Коламбус 40 12 28 26
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1 Бостон 40 32 8 68
2 Торонто 41 25 16 57
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4 Баффало 39 20 19 42
5 Детройт 39 17 22 41
6 Флорида 41 18 23 40
7 Оттава 40 18 22 39
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Рейнджерс – Миннесота
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