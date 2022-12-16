Кучеров сделал 3 голевые передачи в победном матче «Тампы» с «Коламбусом»
«Тампа» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Лайтнинг» одержали четвертую победу подряд.
Российский нападающий Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами в составе победителей. Он был признан третьей звездой встречи. На счету его одноклубника и соотечественника Владислава Наместникова 1 (0+1) очко.
Российский голкипер «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов отразил 25 из 28 бросков. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский в этой встрече участия не принимал. Он провел игру на скамейке запасных.
НХЛ
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«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Голы: Белльмар — 1 (Наместников, Хедман), 3:57 — 1:0. Марченко — 2 (Силлинджер, Гудбрэнсон), 23:10 — 1:1. Пойнт — 16 (Хагель, Кучеров), 49:02 — 2:1. Хагель — 9 (Кучеров, Хедман), 53:36 — 3:1. Хагель — 10 (п.в., Кучеров, Коул), 57:19 — 4:1.
Вратари: Эллиотт — Тарасов (57:05 — 57:19).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 29 (12+8+9) — 25 (6+11+8).
Наши: Кучеров (17.44/4/+3), Наместников (11.26/0/+1) — Гавриков (20.51/0/-1), Марченко (13.58/4/+1), Чинахов (13.28/1/0).
16 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
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|03:00
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Каролина – Сиэтл
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|16.12
|03:00
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Монреаль – Анахайм
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|16.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|1 : 2
|16.12
|03:00
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Рейнджерс – Торонто
|3 : 1
|16.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|4 : 1
|16.12
|03:00
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Флорида – Питтсбург
|2 : 4
|16.12
|04:00
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Виннипег – Нэшвилл
|2 : 1 ОТ
|16.12
|04:30
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Чикаго – Вегас
|1 : 4
|16.12
|05:00
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Колорадо – Баффало
|2 : 4
|16.12
|05:00
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Эдмонтон – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
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|30
|59
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|30
|51
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Тэйдж Томпсон
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|44
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
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|30
|26
|
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Джейсон Робертсон
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|31
|23
|
|
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|23
|И
|КН
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Торонто
|11
|1.70
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|21
|1.83
|
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