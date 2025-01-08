«Тампа-Бэй» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

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«Тампа-Бэй» на своем льду победила «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

У хозяев голами отметились Брэндон Хагель, Ник Пол и Брейден Пойнт.

За «Харрикейнз» шайбы забросили Андрей Свечников и Джордан Стаал.

«Тампа» набрала 44 очка и занимает 7-е место в Восточной конференции, «Каролина» идет 4-й с 50 очками.