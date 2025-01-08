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Сегодня, 06:03

«Тампа» победила «Каролину», Василевский сделал 31 сэйв

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей Василевский (справа) в воротах.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Тампа-Бэй» обыграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 31 из 33 бросков по своим воротам. Нападающий Никита Кучеров сделал голевую передачу. У него теперь 56 (17+39) очков в 36 играх этого сезона.

Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился одной заброшенной шайбой. Он набрал 29 (13+16) очков в этой регулярке.

«Тампа» набрала 44 очка в 38 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на 4-й строчке — 50 очков в 41 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Каролина» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Хагель — 18 (Раддиш), 16:38 — 1:0. Свечников — 13 (Стаал), 26:31 — 1:1. Пол — 10 (бол., Раддиш, Джики), 29:17 — 2:1. Стаал — 5 (Бернс), 49:56 — 2:2. Пойнт — 24 (Кучеров, Гюнцель), 59:08 — 3:2.

Вратари: Василевский — Кочетков.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 33 (11+14+8) — 33 (10+16+7).

Наши: Кучеров (22.50/5/+1) — Орлов (23.10/4/-2), Свечников (16.23/3/+1).

8 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 40 26 14 56
2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 41 24 17 50
4 Коламбус 41 18 23 42
5 Питтсбург 42 17 25 42
6 Филадельфия 40 17 23 39
7 Рейнджерс 40 18 22 38
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 41 26 15 54
2 Флорида 41 24 17 50
3 Бостон 43 20 23 45
4 Тампа-Бэй 38 21 17 44
5 Оттава 39 19 20 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Даллас 39 25 14 51
4 Колорадо 41 25 16 51
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 40 13 27 33
8 Чикаго 40 13 27 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Эдмонтон 40 25 15 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 39 18 21 45
5 Калгари 39 18 21 43
6 Анахайм 39 17 22 38
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