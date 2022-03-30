Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:53

Три голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» переиграть «Каролину»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Тампа» выиграла у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Стивен Стэмкос.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал три голевые передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
Читайте также
«Тренер тянула за купальник с такой силой, что он врезался гимнастке между ягодиц». Как в Канаде издевались над спортсменками
Добившаяся исключения сборной России Польша вышла на чемпионат мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Айлендерс» обыграли «Коламбус». Гавриков оформил дубль

Гавриков признан второй звездой «Коламбус» — «Айлендерс», Варламов — третьей
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 66 44 22 95
2 Питтсбург 67 40 27 90
3 Рейнджерс 66 42 24 89
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Коламбус 66 32 34 69
6 Айлендерс 64 28 36 65
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 66 21 45 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 65 44 21 94
2 Тампа-Бэй 65 41 24 88
3 Торонто 65 41 24 87
4 Бостон 65 41 24 87
5 Детройт 66 26 40 60
6 Баффало 67 24 43 58
7 Оттава 65 23 42 52
8 Монреаль 66 18 48 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 66 46 20 98
2 Миннесота 64 40 24 84
3 Сент-Луис 65 36 29 81
4 Нэшвилл 66 38 28 80
5 Даллас 64 36 28 75
6 Виннипег 67 32 35 74
7 Чикаго 67 24 43 58
8 Аризона 66 20 46 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 65 40 25 88
2 Лос-Анджелес 68 36 32 81
3 Эдмонтон 67 37 30 79
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 68 32 36 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 67 27 40 65
8 Сиэтл 66 21 45 48
Результаты / календарь
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
30.03 02:00
Бостон – Торонто
 - : -
30.03 02:00
Коламбус – Айлендерс
- : -
30.03 02:00
Питтсбург – Рейнджерс
- : -
30.03 02:00
Тампа-Бэй – Каролина
 - : -
30.03 02:00
Флорида – Монреаль
 - : -
30.03 03:00
Миннесота – Филадельфия
 - : -
30.03 03:00
Нэшвилл – Оттава
 - : -
30.03 04:00
Калгари – Колорадо
 - : -
30.03 05:00
Анахайм – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 66 98
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 96
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 65 90
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 48
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 60 48
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 66 44
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 45 2.07
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 43 2.11
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости