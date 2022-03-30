Три голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» переиграть «Каролину»

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«Тампа» выиграла у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Стивен Стэмкос.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал три голевые передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.