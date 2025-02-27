«Тампа-Бэй» — «Калгари»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Тампа-Бэй» и «Калгари» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в пятницу, 28 февраля. Матч на льду «Амали Арены» в Тампе (США) начнется в 3.00 по московскому времени.

«Тампа-Бэй» — «Калгари»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Отслеживать ключевые события игры «Тампа-Бэй» — «Калгари» можно в матч-центре нашего сайта.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги показывают в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Перед этой игрой в регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Тампа» после победы над «Эдмонтоном» (4:1) набрала 70 очков в 57 матчах и идет четвертой в Восточной конференции. У «Калгари» — 64 очка после 57 игр и девятое место на «Западе», предыдущим соперником «Флэймз» был «Вашингтон» (3:1).