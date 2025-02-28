Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Калгари»

«Тампа-Бэй» переиграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Лайтнинг» одержали седьмую победу подряд.

Российский нападающий Никита Кучеров забил один гол. Всего у него в этом сезоне 86 (27+59) очков в 55 играх.

Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 27 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Тампа» набрала 72 очка в 58 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Калгари» идет на 9-й строчке — 64 очка в 58 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Калгари» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Кучеров — 27 (бол., Гюнцель, Хедман), 19:15 — 1:0. Чернак — 3 (Хагель, Чирелли), 43:51 — 2:0. Хагель — 29 (п.в., Хедман), 57:10 — 3:0.

Вратари: Василевский — Вольф (57:03 — 57:10).

Штраф: 18 — 8.

Броски: 23 (7+8+8) — 27 (7+9+11).

Наши: Кучеров (16.48/4/0) — -.

28 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.