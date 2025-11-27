«Тампа-Бэй» обыграла «Калгари», Кучеров забил гол и сделал голевую передачу

«Тампа» выиграла у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. У 32-летнего россиянина 27 (11+16) очков в 21 игре в этом сезоне. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 из 33 бросков и признан первой звездой встречи.

Также у «молний» отличились Брэндон Хагель, Шарль-Эдуард Д'Астус, Земгус Гиргенсонс и Деклан Карлайл. Единственная шайба «Флэймз» на счету Джоэла Фараби.

«Тампа» набрала 30 очков в 23 матчах и поднялась на 2-е место в Восточной конференции. «Калгари» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 19 очков в 25 играх.