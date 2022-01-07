«Тампа-Бэй» обыграла «Калгари», Кучеров набрал два очка

«Тампа-Бэй» победила «Калгари» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У победителей два очка за результативные передачи заработал российский форвард Никита Кучеров.

«Тампа» набрала 51 очко и лидирует в Восточной конференции. У «Калгари» 40 очков и седьмая позиция на «Западе».

Напомним, Кучеров не играл с середины октября из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Калгари» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Перри — 10 (Белльмар, Хедман), 32:21 — 1:0. Пойнт — 12 (Кучеров, Макдона), 42:52 — 2:0. Палат — 13 (Кучеров), 50:10 — 3:0. Киллорн — 11 (Стэмкос, Макдона), 50:24 — 4:0. Дюбе — 4 (Монахэн, Шилингтон), 55:54 — 4:1.

Вратари: Василевский — Владарж.

Штраф: 25 — 31.

Броски: 33 (14+13+6) — 27 (8+5+14).

Наши: Кучеров (17.24/3/+1), Сергачев (24.32/0/0) — Задоров (16.42/2/-2).

7 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.