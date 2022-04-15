«Тампа-Бэй» и «Питтсбург» вышли в плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй» и «Питтсбург» обеспечили себе выход в плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй», обыграв «Анахайм» (4:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата, обеспечили себе участие в плей-офф НХЛ.

Дубль в этой встрече оформил Алекс Киллорн. Также шайбы забросили Росс Колтон и россиянин Никита Кучеров. В составе гостей дубль у Троя Терри, также отличился Адам Хенрик.

Кроме того, участие в плей-офф сезона-2021/22 обеспечил себе «Питтсбург», на своей площадке победивший «Айлендерс» со счетом 6:3. Дубль оформил Джейк Гюнцель, также отличились Крис Летанг, Дэнтон Хайнен, Брок Макгинн и Сидни Кросби.

У гостей шайбы забросили Зак Паризе, Андерс Ли и Здено Хара. Российский вратарь Илья Сорокин отразил 22 броска из 26.

Напомним, что «Тампа-Бэй» выигрывала Кубок Стэнли последние два сезона.