«Тампа-Бэй» — «Флорида»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Флорида» выиграла у «Тампы» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:0.

Заброшенными шайбами отметились Нэйт Шмидт и Сэм Беннетт.

Счет в серии 2-0 в пользу «Пантерз». Третий матч состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.