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Сегодня, 06:36

«Тампа-Бэй» — «Флорида»: видеообзор матча Кубка Стэнли

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Флорида» выиграла у «Тампы» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:0.

Заброшенными шайбами отметились Нэйт Шмидт и Сэм Беннетт.

Счет в серии 2-0 в пользу «Пантерз». Третий матч состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Сергей Бобровский.Бобровский засушил Кучерова и всю «Тампу»! Она снова рискует вылететь в первом раунде плей-офф
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ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
2 - 0
1. Вашингтон - Монреаль
3 - 2
2. Вашингтон - Монреаль
3 - 1
3. Монреаль - Вашингтон
_ - _
4. Монреаль - Вашингтон
_ - _
2 - 0
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
6 - 5
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
6 - 2
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
_ - _
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
_ - _
2 - 0
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 2
1. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 6
2. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 2
3. Флорида - Тампа-Бэй
_ - _
4. Флорида - Тампа-Бэй
_ - _
0 - 2
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 2
1. Вегас - Миннесота
4 - 2
2. Вегас - Миннесота
2 - 5
3. Миннесота - Вегас
5 - 2
4. Миннесота - Вегас
_ - _
5. Вегас - Миннесота
_ - _
1 - 2
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
3 - 0
1. Торонто - Оттава
6 - 2
2. Торонто - Оттава
3 - 2
3. Оттава - Торонто
2 - 3
4. Оттава - Торонто
_ - _
3 - 0
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
2 - 1
1. Даллас - Колорадо
1 - 5
2. Даллас - Колорадо
4 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 2
4. Колорадо - Даллас
_ - _
5. Даллас - Колорадо
_ - _
2 - 1
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
3 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
_ - _
4. Нью-Джерси - Каролина
_ - _
2 - 0
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
2 - 1
1. Виннипег - Сент-Луис
5 - 3
2. Виннипег - Сент-Луис
2 - 1
3. Сент-Луис - Виннипег
7 - 2
4. Сент-Луис - Виннипег
_ - _
5. Виннипег - Сент-Луис
_ - _
2 - 1
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30.04
25.04 01:30
Тампа-Бэй – Флорида
 0 : 2
25.04 02:00
Оттава – Торонто
 2 : 3 ОТ
25.04 04:00
Миннесота – Вегас
 5 : 2
25.04 04:30
Сент-Луис – Виннипег
 7 : 2
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