«Тампа-Бэй» — «Флорида»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Флорида» победила «Тампу» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:3. «Пантерз» выиграли серию — 4-1.

У «Флориды» забили Картер Верхэге, Антон Лунделл, Александр Барков, Сэм Беннетт, Эту Луостаринен и Сэм Райнхарт. Голы «Лайтнинг» на счету Гейджа Гонсалвеса, Ника Пола и Джейка Гюнцеля.

Во втором раунде «Флорида» сыграет против победителя пары «Торонто» — «Оттава» (счет в серии — 3-2).

