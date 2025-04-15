«Тампа-Бэй» и «Флорида» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ 16 апреля

«Тампа-Бэй» и «Флорида» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 16 апреля. Игра состоится на льду «Амали-арены» в Тампе (США). Стартовое вбрасывание — в 2.00 по московскому времени.

«Тампа-Бэй» и «Флорида»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Изучать ключевые события и результат игры «Тампа-Бэй» — «Флорида» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Тампа» провела 80 матчей, набрала 100 очков и занимает третье место на «Востоке», в предыдущем матче «Лайтнинг» обыграли «Баффало» (7:4). Обладатель Кубка Стэнли-2024 «Флорида» с 98 очками после 81 матча занимает пятое место в конференции, во вторник «Пантерз» уступили «Рейнджерс» (3:5).