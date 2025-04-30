«Тампа-Бэй» встретится с «Флоридой» в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли 2025 в ночь с 30 апреля на 1 мая. Игра пройдет в спортивном комплексе «Амали Арена» в Тампе (штат Флорида, США). Начало — в 2.30 по московскому времени.

«Тампа-Бэй» — «Флорида»: трансляция матча плей-офф НХЛ онлайн (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Тампа-Бэй» — «Флорида» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Счет в серии 3-1 в пользу «Пантерз».

